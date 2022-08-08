

انت الان تتابع خبر أصحاب منشأة يتهجمون على مفتشي"الضمان" والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها تابعت شكوى وردت من خلال المحطات الميدانية ضمن خدمة "أنت تسأل والضمان يجيب" من أحد العاملين في إحدى المنشآت بأنه تعرض لحادث عمل أثناء عمله وتبين له أن المنشأة لم تقم بشموله في مظلة الضمان الاجتماعي.

وأفادت المؤسسة في بيان صحفي الأحد أنه تم تحريك فريق من المفتشين لزيارة المنشأة للتحقق من صحة وسلامة تطبيق القانون إلا أن القائمين على هذه المنشأة منعوا المفتشين من ممارسة عملهم وتهجموا عليهم إضافة إلى تمزيق محاضر الضبط والتفتيش، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بحيثيات الموضوع والتي بدورها تتابع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضحت المؤسسة أنها ستتابع عملها للتحقق من شمول كافة العاملين في هذه المنشأة إيماناً بدورها بالمحافظة على حقوق العاملين في تلك المنشأة وفي جميع المنشآت.