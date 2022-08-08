نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يتابع موقف مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – عرض وزير الزراعة، السيد القصر، على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لمشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والمستهدفات المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن المشروع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدول الإفريقية من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية، والتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية، فضلا عن تنفيذ العديد من الشراكات مع القطاع الخاص المصري للاستثمار بالدول الإفريقية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية من خلال التأسيس لصناعة التقاوي المصرية في الدول الإفريقية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بالقصير اليوم، إلى أن مثل هذا المشروع يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بأهمية زيادة التوجه نحو القارة الإفريقية، ودعم مجالات التعاون في مختلف القطاعات مع الأشقاء.

وخلال اللقاء، تناول الوزير عددا من المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية الزراعية، موضحا أن حجم الصادرات الزراعية شهد طفرة غير مسبوقة، حيث وصل إلى حوالي 5.6 مليون طن بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك خلال عام 2021، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

وأضاف أن الصادرات المصرية الزراعية حققت انتشارا على مستوى دول العالم، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا لأكثر من 150 دولة، كما احتلت مصر المركز الأول عالميا فى تصدير البرتقال للعام الثالث على التوالي، وكذا المركز الأول في صادرات الفراولة المجمدة.

واستعرض القصير، خلال اللقاء، بياناً بحجم وتوزيع الصادرات المصرية الزراعية، وذلك حسب الأسواق التى يتم التصدير إليها، والسلع المُصدرة.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة في إطار تنمية الثروة الحيوانية، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يتم من حصر فعلي للثروة الحيوانية على مستوى محافظات الجمهورية، والذي أوضح أن هناك حاليا زيادة عددية في حجم الثروة الحيوانية، بحوالي مليون رأس مقارنة بعام 2020، بمختلف الرؤوس سواء كانت إناثا، أو عجول تسمين، أو أغناما، أو ماعز، أو إبل.

وشرح السيد القصير خطة وزارة الزراعة للتوسع في توفير سلالات الماشية عالية الانتاجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

وأوضج أنه تم العمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الاصطناعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي، في كل من القاهرة، وكفر الشيخ، وبني سويف، والاسكندرية، كما تم التوريد والتركيب وتشغيل 10 تنكات حفظ النيتروجين السائل وتوريد نيتروجين سائل للوحدات البيطرية بمحافظات: الشرقية، والاسماعيلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والفيوم، والاسكندرية، والبحيرة، وذلك بسعة التنك 6000 لتر.

وتابع: كما ‏تم التعاقد على توفير 5 ماكينات إنتاج سائل النيتروجين، فضلا عن الاتفاق على توريد 6 ماكينات أخرى بالمجمعات الخدمية الزراعية المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ليبلغ الإجمالي 11 ماكينة.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء 632 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة، كما تم إدراج جميع احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي ونقاط للتلقيح الاصطناعي ضمن 332 مركزا للخدمات الزراعية يتم تنفيذها وتطويرها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكد القصير أن الوزارة مستمرة بقوة في برنامج تحسين السلالات حيث من المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة أن يصل متوسط الإنتاجية من الأبقار المحسنة 20 كجم لبن/ يوم، ومعدل تحويل اللحم في تسمين الذكور 1.3 كجم/ يوم.

كما عرض الوزير الجهود المبذولة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بزيادة حجم المستورد من العجلات العشار عالية الإنتاجية.

وأشار إلى ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون في هذا الصدد لتدبير السلالات عالية الإنتاجية وتوزيعها على صغار المربين في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب توفير الدعم المادي والفني لهم.

ولفت إلى أن عدد الأبقار الإناث المستوردة وصل إلى 184 ألف رأس حتى الآن، بعد إضافة 38 ألف رأس من العجلات العشار المستوردة عالية الإنتاجية.

وتطرق السيد القصير أيضًا إلى موقف عدد من الخدمات اللوجستية التى تقدمها الوزارة، ومنها ما يتعلق بتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وما يتم توفيره من لقاحات وتحصينات ضد مجموعة من الأمراض الوبائية؛ حفاظا على الثروة الحيوانية، إلى جانب تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية.

وأشار وزير الزراعة إلى تنفيذ أكثر من 1200 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة، جابت أكثر من 800 قرية على مستوى الجمهورية.

ونوه بجهود تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وما يتم إضافته من مراكز جديدة لتجميع الألبان داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما لفت الوزير إلى جهود التوسع في المشروع القومي للبتلو، موضحا في هذا الصدد أن عدد المستفيدين من هذا المشروع وصل إلى أكثر من 40 ألف مستفيد، ووصل حجم القروض الممنوحة لهم إلى 6.9 مليار جنيه، مولت شراء أكثر من 460 ألف رأس سواء محلية أو مستوردة.