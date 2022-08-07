نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يوجه بإضافة الهيدروجين الأخضر لمنظومة الطاقة بالشراكة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها؛ لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية، بما في ذلك إضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية، اليوم؛ لمتابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلا عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية.

وتناول الاجتماع تطورات التعاون مع الخبرات الدولية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالاشتراك بين وزارتي الكهرباء والبترول.

واستعرض الاجتماع مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035؛ لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح، تطرق الاجتماع إلى جهود زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لتامين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية خاصة استصلاح الأراضي، خاصة في سيناء، وجنوب الوادي والدلتا الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالأعمال الكهربائية بمحطات رفع المياه التي تستخدم في الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية؛ في ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية.

كما اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص.

شارك في الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.