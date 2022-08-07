فيوتشر فارما: الأزمة العالمية خفضت ربحية شركات الأدوية بنسبة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 02:05 مساءً - هاجر عطية _ قال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر فارما للصناعات الدوائية، إن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة وزيادة تكاليف الشحن بسبب الأزمة العالمية، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه أدى إلى زيادة أسعار الأدوية.

أشار الليثي في تصريحات خاصة لجورنال دوت الخليج، إلى أن هناك ديناميكية تتعامل بها هيئة الدواء المصرية ، حيث تقوم بتحريك أسعار الأدوية التي ارتفعت تكاليف استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيعها بنسب بسيطة لضمان استمرار إنتاج الدواء.

وأضاف رئيس شركة فيوتشر فارما، أن أزمة التضخم العالمية أثرت على تراجع أرباح شركات الأدوية بنسبة تصل إلى 50% لافتًا إلى أن بعض الشركات تعمل دون أرباح وبالرغم من ذلك مستمرة لمنع وقف العمالة.

وأوضح أن شركات الدواء قامت بتحميل الزيادة في التكلفة على أرباحها لمنع وقف الإنتاج، مؤكدًا أن قطاع الدواء في مصر متماسك ولا يوجد نقص في أي نوع دواء.

وأكد الليثي، أن الدولة وشركات الأدوية تقدر ارتفاع أسعار جميع الخدمات الاستهلاكية بسبب الأزمة العالمية، لذلك في حالة تحريك سعر الدواء ستكون الزيادة بنسبة محدودة.

وتابع أن تسعير الأدوية تحد يواجه متخذي القرار، منوهًا إلى أن المسؤول عن قرار زيادة أسعار الدواء يكون في حيرة بين استثمارات الشركات والهيكل الإقتصادي التابع لها وبين المريض وحجم تحمله للتكلفة، وهو تحدٍّ مستمر حتى يتم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي سيوفر الدواء لجميع المرضى.

ولفت جمال الليثي، إلى وجود نقص في مخزون مواد خام الدواء بسبب تراجع حجم سلاسل الإمداد وانخفاض الخامات والتوريدات وتأخير الشحن من الموانئ العالمية للبلاد الموردة لمدخلات الإنتاج، ولفت إلى قرار شركات الأدوية بزيادة حجم المخزون من المواد الخام لديهم لتكفي فترة تتراوح بين 6 شهور إلى عام، بسبب ضبابية الوضع العالمي لضمان استمرار الإنتاج وضمان توفير الدواء، وهو أدى إلى زيادة الأعباء المالية والتكاليف على الشركات.

وتوقع استمرار نمو سوق الدواء في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن قطاع الدواء من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار خصوصًا مع وجود تعداد سكاني مرتفع.