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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المهن الطبية: صعوبة تحديد تأثير التضخم على أرباح شركات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 01:08 مساءً - هاجر عطية _ قال الدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة المهن الطبية ، إنه من الصعب تحديد حجم تأثير أزمة التضخم العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام على أرباح شركات الدواء في مصر، قبل انتهاء العام الحالي وظهور نتائج أعمال الشركات، بعد حساب جميع التكاليف والعمالة والضرائب.
أضاف ليلة في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن شركة المهن الطبية لم يظهر عليها أي تأثير لأزمة التضخم التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية وما تمر به البلاد من ارتفاع في الدولار مقابل الجنيه، موضحًا أن أوضاع الشركة مستقرة وتعمل بشكل جيد.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية، أن هيئة الدواء توفر للشركات الحكومية المواد الخام والأدوية غير المتاحة بشكل مستمر من خلال التنسيق معها، وذلك لدعم الشركات والمرضى.
وأشار إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التغلب على تأثير أزمة التضخم من خلال تزويد العمالة ورفع الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات للخارج.
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