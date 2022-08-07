صادرات الصين ترتفع بشكل غير متوقع في يوليو.. بنسبة 18%

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 01:08 مساءً - وكالات_ أظهرت بيانات رسمية عن إدارة الجمارك في الصين ، اليوم الأحد ، ارتفاع صادرات الصين بشكل غير متوقع يوليو الماضي، على الرغم من ضعف الطلب العالمي.

وجاءت الصادرات الصينية مرتفعة بنسبة 18% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات إدارة الجمارك في يوليو، لتسجل ارتفاعًا من 17.9 % في الشهر السابق له، وكان هذا أعلى بكثير من نسبة النمو البالغة 14.6 % وفقًا للتوقعات.

وظلت الواردات منخفضة، حيث أبقت ضوابط جائحة كورونا المستمرة على المستهلكين متوترين، وسجلت الواردات نموًا بـ 2.3 % مقارنة مع 1% في يونيو، لكنه كان أقل من النمو البالغ 4% الذي توقعه المحللون.

وتوقع المحللون تخفيف قيود “كوفيد 19” لتعزيز الاستهلاك المحلي وارتفع الفائض التجاري الإجمالي للصين إلى 101.26 مليار دولار، من 97.9 مليار دولار في يونيو، ومقابل توقعات بتسجيل 90 مليار دولار.

وسجلت الصين أبطأ نمو اقتصادي منذ تفشي فيروس كورونا الشهر الماضي، حيث توسعت بنسبة 0.4% فقط في الربع الثاني مع الإغلاق، وضعف سوق العقارات، مما جعل هدف الحكومة بعيدًا عن متناول اليد.