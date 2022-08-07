احتياطي النقد الأجنبي في الصين يرتفع إلى 3.104 تريليون دولار

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 12:11 مساءً - _ أظهرت بيانات رسمية صباح اليوم الأحد، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع يوليو الماضي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين وهو الأكبر في العالم 32.8 مليار دولار إلى 3.104 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.071 تريليون دولار في يونيو.

وتراجع اليوان 0.64% مقابل الدولار في يوليو بينما ارتفع الدولار 1.07% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 109.84 مليار دولار نهاية يوليو من 113.82 مليار دولار نهاية شهر يونيو.