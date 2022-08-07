مال وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في الصين يرتفع إلى 3.104 تريليون دولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر احتياطي النقد الأجنبي في الصين يرتفع إلى 3.104 تريليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 12:11 مساءً - _ أظهرت بيانات رسمية صباح اليوم الأحد، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع يوليو الماضي.

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وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين وهو الأكبر في العالم 32.8 مليار دولار إلى 3.104 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.071 تريليون دولار في يونيو.

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وتراجع اليوان 0.64% مقابل الدولار في يوليو بينما ارتفع الدولار 1.07% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 109.84 مليار دولار نهاية يوليو من 113.82 مليار دولار نهاية شهر يونيو.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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