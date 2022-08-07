

انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأحد، 3243طنا، منها 2138 طن خضار ، 928 طن فواكه و176طنا من الورقيات.



ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إليه حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، جاءت أسعار أبرز الأصناف كالتالي:



الباذنجان الأسود العجمي بين 7 قروش إلى 15 قرشا.

والبصل الناشف بين 15إلى 35 قرشا.

والبطاطا بين 30 إلى 45 قرشا.

والبندورة بين 7 إلى 20 قرشا.

والجزر بين 25 إلى 60 قرشا.

والخيار بين 20إلى 40 قرشا.

والزهرة بين 35 إلى 65 قرشا. والليمون بين 60 إلى 80 قرشا.

والبطيخ بين 15إلى 25 قرشا .

