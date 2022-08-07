نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: تعاملنا جيدا مع الأزمة العالمية ولدينا احتياطيات من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 11:05 صباحاً - أ ش أ – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تعاملنا جيدا مع الأزمة العالمية الراهنة”، وإن “لدينا احتياطيات من السلع تكفي حتى نهاية العام”.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية ضمن جولته التفقدية بالكلية الحربية اليوم السبت، إلى سعي مصر لتقليص فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.

وقال: “إننا كنا حريصين خلال تعاملنا مع أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، على تقليص تأثيراتهما السلبية على شعبنا، بما لا يؤدي إلى وجود نقص في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وإتاحتها بأسعار مناسبة، وهو ما استطعنا تحقيقه خلال العامين الماضي والحالي”.

وأضاف السيسي أن أسعار السلع في مصر “لم تعكس تكلفتها الحقيقة، حيث حرصنا على تقليص تأثير ارتفاع الأسعار عالميا على المواطنين بشكل مباشر، حتى لا يشعر المواطنون بقفزات كبيرة في الأسعار”.

وتابع: “رغم تعثر سلاسل الإمداد وقلة المعروض وارتفاع تكلفة الشحن التي أثرت على أسعار السلع الأساسية عالميا، فإن الدولة كانت حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين رغم ارتفاع أسعارها بالسوق الدولية، وهو ما ينطبق أيضا على أسعار الطاقة سواء كانت كهرباء أو بوتجاز أو البنزين والسولار.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “لدينا احتياطيات من السلع تكفينا حتى نهاية هذا العام، وتبنينا مجموعة من الإجراءات من جانب الحكومة للتخفيف عن المواطنين، ومن بينها حزم من الإجراءات تقلل من تأثير التضخم الكبير الذي تشهده جميع دول العالم ومن بينها مصر”.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “إننا نعمل بجهد كبير في المجالات كافة، ومن بينها مجال الصناعة، حتى نتمكن من تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة فاتورة التصدير”.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة دورها الإيجابي بشأن ما يحدث في قطاع غزة من خلال اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أنها تعمل مع شركائها من أجل استعادة السلام والاستقرار بقطاع غزة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “أجرينا اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة”.

وأكد أن السياسة الخارجية لمصر ثابتة لا تتغير، مشددا على أن مصر حريصة على دعم الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي، من منطلق اقتناعنا بأن استقرار العالم يصب في صالحنا.

وحول موقف مصر من التطورات الجارية بين الصين وأمريكا بشأن تايوان، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن سياسة مصر تجاه الوضع في تايوان ثابتة، مشددا على أن مصر تدعم سياسة “الصين الواحدة” باعتبار ذلك يصب في صالح الأمن والاستقرار بالعالم، مشيرا إلى “أننا لا نرغب في المزيد من الأزمات العالمية التي قد تؤثر علينا”.

وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن اللجنة العربية المعنية بمتابعة الأزمة والتي انبثقت عن الجامعة العربية أجرت اتصالات مع روسيا وأوكرانيا في محاولة لتهدئة الأوضاع والعودة لمسار دبلوماسي لإيجاد حل للأزمة بعيدا عن الحرب، منوها إلى الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب والذي يعد أمرا حيويا لدول العالم، وأن ذلك يعد تطورا إيجابيا نأمل في استمراره..

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة للطلبة الخريجين لقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية، لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن.. مشددا على “أننا حريصون على انتقاء أفضل العناصر للانضمام للقوات المسلحة”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “إننا حريصون على انتقاء أفضل العناصر للانضمام إلى الكليات العسكرية وفقا لمعايير وضوابط محددة”.. مشيرا إلى أن الكلية الحربية تستعد خلال تلك الفترة لحدثين مهمين؛ الأول حفل تخرج الكليات العسكرية، والثاني استقبال طلبة الكليات العسكرية الجدد.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “نحن حريصون للغاية على انتقاء أفضل العناصر، وهو المعيار الوحيد الذي نحرص عليه، رغم اعتقاد البعض بوجود وسيلة أخرى للانضمام إلى الكليات العسكرية”.. متابعا أنه “يسعدنا انضمام أبنائنا إلى الكليات العسكرية والقوات المسلحة”، موضحا أن هناك مجموعة من المعايير للانضمام إلى تلك الكليات.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة، لافتا إلى أن الشعب المصري بفئاته كافة، باستثناء فئة من الأشرار، يقدر بشكل كامل الجهد والدور الذي تقوم به القوات المسلحة في كل الأوقات حتى في وقت الأزمات، داعيا الكتَّاب والمفكرين والمثقفين إلى إلقاء الضوء على الدور الذي قامت به القوات المسلحة خلال السنوات التي تلت عام 2011.

كما شدد على أن القوات المسلحة أدت دورا كبيرا لحماية الدولة من كل شر وسوء، مشيرا إلى أن ذلك الدور لم يقتصر فقط على حماية الدولة من الإرهاب والتطرف، بل امتد ليشمل دعم التنمية مع الحكومة.

ونوه بأن القوات المسلحة باعتبارها جزءا أصيلا من الدولة تعمل بكل قوة من أجل التقدم وتعويض الوقت الذي فاتنا خلال الأزمات التي شهدتها مصر اعتبارا من 2011 وحتى الآن”.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير لطلبة الكلية الحربية، مشيرا إلى أن الخريجين ينتظرهم دور كبير عقب تخرجهم، وقال موجها حديثه لهم: “أنتم الجيل الذي سيتولى مسؤولية حماية هذا البلد.. أنتم قيمة كبيرة جدا”.