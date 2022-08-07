السيسي: نتحرك في ملف سد النهضة بهدوء.. ومياه مصر أمانة في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - أ ش أ – أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، موقف مصر الثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي، مشددًا على أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية والذي استمع خلاله الرئيس لآراء الطلبة واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات واستعرض موقف مصر تجاه موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تبنت مسارًا دبلوماسيًا وتفاوضيًا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة، مشيرًا إلى أننا نتحلى أمرين في تعاطينا مع أي أزمة، وهما الصبر والتفاوض، لافتًا إلى أن مصر تتخذ إجراءات للاستفادة بكل قطرة مياه بشكل رشيد وجيد.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “نحن نتحرك في موضوع سد النهضة، ولكن بهدوء وبتفاوض ودائما أقول (الأمور لا تحل بالصوت العالي .. الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد المساس بها إن شاء الله).