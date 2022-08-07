كونكورد تحصل على جائزة أفضل صندوق استثمار مباشر للمرة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – حصلت مجموعة كونكورد الدولية للاستثمار على جائزة أفضل صندوق استثمار مباشر في مصر للمرة الرابعة.

وأسس محمد يونس، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة كونكورد إنترناشونال انفستمنتس لإدارة الأصول عام 1988 واتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها.

كان محمد يونس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأحد كبار بنوك الاستثمار في نيويورك وهو بنك Kidder Peabody International، وتركه حين اتجه لتاسيس مجموعة كونكورد للاستثمار.

وعمل يونس عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري لمدة أربع سنوات متتالية انتهت في عام 2008.

وبهذه الصفة، عمل في ثلاث لجان مهمة: لجنة الاستثمار والصناعة المصرفية، ولجنة إعادة التنظيم، ولجنة المراجعة.

وفي عامي 1993 و1994، أنشأت كونكورد صندوقين مستقلين لإدارة الاستثمار المشترك مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر على التوالي؛ للاستثمار في سوق الأسهم المصرية.

وجمعت مجموعة كونكورد أكثر من 294 مليون دولار أمريكي في 4 صناديق استثمار مباشر، جميعها مخصصة لمصر، ومن ضمن الصفقات التي نجحت المجموعة بتنفيذها: معمل البرج، وكونتاكت لتأجير السيارات، وبسكو مصر، وآمون للأدوية، وباعت جميع هذه الاستثمارات لاحقًا إلى كيانات دولية كبرى، محققة عوائد مرتفعة للمستثمرين.