أسعار الذهب تستقر محليا وعيار 21 يسجل 1067 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - شاهندة إبراهيم _ شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، مع اغلاق التعاملات بالبورصة العالمية اليوم، واستقرار الطلب وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 1% مع ختام تعاملات أمس الجمعة، حيث حدت البيانات الإيجابية لتقرير الوظائف الأمريكي من مخاوف الركود الاقتصادي، وتشديد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفع.

وعلى الرغم ذلك عزز الذهب من مكاسبه، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من الصينين مدفوعًا بالتوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، اذ يتجه المستثمرون للذهب كملاذ آمن مع الصراعات والاحداث الجيوسياسية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “أي صاغة” الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1067 جنيهًا، كما سجلت الأوقية مستوى 1775 دولارًا.

أضاف، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية تعتمد على ثلاثة عوامل، تشمل سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية، والعرض والطلب.

وأشار، إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1220 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 915 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 712 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8536 جنيهًا.

وتوقع إمبابي، أن تشهد الأسواق موجة من تصحيح الأسعار وجني الأرباح على الصعيد القريب، يعقبه ارتفاعا في الأسعار، مع توافر معطيات ارتفاع أسعار الذهب ومن بينها، ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتوترات السياسية في أكثر من موقع، ما يدفع المشهد لحالة من الضبابية، ويعزز من التوجه للذهب كملاذ آمن.