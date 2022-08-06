انت الان تتابع خبر استيتية: 50 % من الوظائف لن تكون بعد 5 سنوات والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - قال وزير العمل نايف استيتية، السبت: إن 40-50% من الوظائف على الأقل لن تكون متاحة بعد 5 سنوات.



وأوضح استيتية لـ قناة "المملكة":لم يتم تحديد متطلبات سوق العمل للفترة السابقة، وكان هناك تخصصات كثيرة يتم استحداثها ولم يتم مقارنتها مع ما هي متطلبات سوق العمل.وأضاف :"تركيزنا اليوم في وزارة العمل ينصب على تحديد المهارات، وبالتالي نفتح المجال أمام خريجي الجامعات وخريجين من حملة التوجيهي سواء كان ناجحا أم راسبا لسبب رئيسي هو التركيز على المهارة وليس فقط على المهنة، لأن هناك طلبا كبيرا في القطاع الخاص اليوم بالوظائف على المهارات المختلفة سواء المهنية أو التقنية".



وأشار إلى ان الطلب في سوق العمل كبير جدا على خريجي الدبلوم وخريجي المهارات الفنية والتقنية، واليوم في ظل وجود 350 ألف عامل مرخص، إضافة إلى العمالة الوافدة يعملون في مهن مختلف اعتقد أن 60-70% يستطيع الأردني العمل بها".



