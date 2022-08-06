ألمانيا تدعو المستهلكين إلى توفير استهلاك الطاقة 20% لتجنب…

دبي - احمد فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 08:14 مساءً - وكالات _ قال كلاوس مولر رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا ، إن على المستهلكين توفير ما لا يقل عن 20 في المئة من استهلاكهم للطاقة، لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر بسبب انخفاض واردات الغاز الروسي.

وخفضت شركة جازبروم الروسية تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20 في المئة من طاقته، مما يزيد الضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا لتوفير الغاز لفصل الشتاء.

وقال مولر إن على ألمانيا أيضا خفض صادراتها من الغاز إلى الدول المجاورة 20 في المئة واستيراد ما بين 10 و15 جيجاوات ساعة من الغاز لتجنب النقص.

وقال مولر في مقابلة مع صحيفة فيلت ام زونتاج نشرت يوم السبت “اذا لم نوفر كثيرا ولم نحصل على أي غاز إضافي فسنواجه مشكلة”.

ورفعت ألمانيا الشهر الماضي المستوى المستهدف من الكميات المخزنة للخريف إلى 75 في المئة بحلول الأول من سبتمبر و85 في المئة بحلول الأول من أكتوبر و 95 في المئة بحلول الأول من نوفمبر وطبقت تدابير لتوفير الطاقة.

ووفقا لخطة الحكومة للطوارئ في قطاع الغاز سيتم إعطاء الأولوية للمنازل في حالة حدوث أزمة في إمدادات الغاز ولكن مولر قال إن إعطاء الأولوية لا يعني أن الأسر يمكن أن تستخدم الغاز بشكل مفرط في هذه الحالة.

وأضاف مولر “من أجل تأمين الوظائف، أعتقد أن إجراءات التقشف للمنازل أمر مشروع”.