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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تسجل فائضا في الحساب الجاري بقيمة 80.2 مليار دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 08:14 مساءً - شينخوا _ ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أمس الجمعة أن الحساب الجاري في الصين سجل فائضاً بقيمة 531.6 مليار يوان في الربع الثاني من العام الجاري.
ومن حيث الدولار الأمريكي، سجل الحساب الجاري بالصين فائضا بقيمة 80.2 مليار دولار أمريكي أثناء هذه الفترة.
وفي حساب رأس المال والحساب المالي، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فائضا بـ97.5 مليار يوان، مع انخفاض الأصول الإحتياطية بقيمة 123.9 مليار يوان.
وفي النصف الأول من عام 2022 ، سجل الحساب الجاري بالصين فائضا بـ1.096 تريليون يوان. وفي حساب رأس المال والحساب المالي، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فائضا بـ477.6 مليار يوان مع زيادة الأصول الاحتياطية 125.9 مليار يوان.
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