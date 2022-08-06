

انت الان تتابع خبر ارتفاع الصادرات لتجارة عمان بـ 114 مليون والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أفادت معطيات إحصائية أعلنتها غرفة غرفة تجارة عمان، السبت، أن قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، بلغت نحو 506 ملايين دينار، مقابل 392 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع مقداره 114 مليون دينار.



وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، 18931 مقابل 20312 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي.



وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي للعديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 4645، تلاها دولة الإمارات العربية 2479، فالعراق 778، ومصر 518 والهند بعدد 99 شهادة.



وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي على: العراق بقيمة نحو 121 مليون دينار، ومصر 73 مليون دينار، فالسعودية 57 مليون دينار، ودولة الامارات العربية المتحدة 45 مليون دينار، ثم الهند بقيمة 27 مليون دينار.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 215 مليون دينار، والصناعية 140 مليون دينار، والزراعية 87 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 42 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.



وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.



كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المصنع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.

