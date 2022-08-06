انت الان تتابع خبر. تفاصيل التسعيرة الجديدة للذهب المحلي والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح - إنخفض سعر الذهب في السوق المحلية، السبت، بواقع 20 قرشا عن آخر تسعيرة نهاية الأسبوع الماضي.



ووفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 وهو الاكثر رغبة بين المواطنين 36.40 دينارا، فيما بلغ سعر البيع للصاغة 34.90.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 و 24 لجهة البيع للمواطنين 32.50 دينارا و 42.80 دينارا على التوالي.



