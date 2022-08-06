مال وأعمال

بوتين يحظر مواطني ومستثمري الدول غير الصديقة من تداول أسهم…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يحظر مواطني ومستثمري الدول غير الصديقة من تداول أسهم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - وكالات _ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، مرسوما يحظر تداول أسهم الشركات الروسية على مواطني ومستثمري “الدول غير الصديقة” حتى نهاية العام الجاري.

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ويتضمن القرار منع المستثمرين من “الدول غير الصديقة” من شراء الأسهم والاستثمار في الشركات الاستراتيجية والتابعة لها، بالإضافة لمشروع سخالين 1 وحقل خاراجينسكوي للطاقة.

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ويشمل المرسوم شركات الحفر والاستخراج الباطني، بالإضافة للشركات التي تخدم مجمع الوقود والطاقة الروسي والبنوك الروسية.

ومنح بوتين مجلس الوزراء الروسي 10 أيام لإعداد قائمة بالشركات والمصارف والمعاملات الروسية، التي يحظر فيها استخدام الأسهم على الأجانب من دول غير صديقة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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