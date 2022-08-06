بوتين وأردوغان يؤكدان على ضرورة تنفيذ اتفاق نقل الحبوب من…

دبي - احمد فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 05:35 مساءً - روسيا اليوم _ أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، على أهمية الاتفاق حول النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، مشددين على ضرورة تنفيذه بالكامل.

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وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الرئيسين في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الجمعة، أنه “على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية القائمة، أكد الزعيمان الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير العلاقات الروسية – التركية على أساس الاحترام والاعتراف بمصالح الطرف الآخر وبناء على التزاماتهما الدولية”.

وأكد الرئيسان على “أهمية العلاقات الصريحة والصادقة والمبنية على الثقة بين روسيا وتركيا بالنسبة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي”.

وفي هذا السياق “اعترف الزعيمان بالدور المهم للعلاقات البناءة بين البلدين في الاتفاق على مبادرة النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية. وجرى التأكيد على ضرورة ضمان تنفيذ صفقة اسطنبول بالكامل… بما في ذلك تصدير الحبوب والأسمدة الروسية”.