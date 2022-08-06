نوفاك: بوتين وأردوغان اتفقا على بيع جزء من الغاز الروسي…

دبي - احمد فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 05:35 مساءً - روسيا اليوم _ أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل.

وقال: “تم بحث إمدادات الغاز إلى تركيا، والتي يتم توريدها بكميات كبيرة إلى حد ما: 26 مليار متر مكعب سنويا. وأثناء المفاوضات، واتفق الرئيسان على أن يتم دفع ثمن جزء من إمدادات الغاز بالروبل”.

وأضاف ” إننا نتحدث حول التحول إلى العملات الوطنية بشكل تدريجي، وفي المرحلة الأولى سيتم دفع جزء من التوريدات بالروبل الروسي”.