معدل التضخم في تونس يرتفع إلى 8.2% خلال يوليو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 11:06 مساءً - سي إن بي سي _ قال المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.2 بالمئة في يوليو من 8.1 بالمئة في يونيو .

ورفع البنك المركزي المصري التونسي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو من 6.25% من أجل احتواء التضخم.