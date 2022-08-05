- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في تونس يرتفع إلى 8.2% خلال يوليو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 11:06 مساءً - سي إن بي سي _ قال المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.2 بالمئة في يوليو من 8.1 بالمئة في يونيو .
ورفع البنك المركزي المصري التونسي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو من 6.25% من أجل احتواء التضخم.
من جهة أخرى، قالت وكالة فيتش نهاية شهر يوليو ،إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفا أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وترى الوكالة أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل التضخم في تونس يرتفع إلى 8.2% خلال يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.