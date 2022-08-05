مال وأعمال

تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية في يوليو للشهر الثاني على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية في يوليو للشهر الثاني على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 06:11 مساءً - _ تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى في يوليو، مبتعدا عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في مارس.

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وبلغ متوسط المؤشر، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 140.9 نقطة الشهر الماضي مقابل 154.3 في يونيو.

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وبحسب () تم تحديد رقم يونيو سابقا عند 154.2.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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