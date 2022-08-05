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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية في يوليو للشهر الثاني على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 06:11 مساءً - _ تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى في يوليو، مبتعدا عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في مارس.
وبلغ متوسط المؤشر، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 140.9 نقطة الشهر الماضي مقابل 154.3 في يونيو.
وبحسب () تم تحديد رقم يونيو سابقا عند 154.2.
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