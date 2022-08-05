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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوكرانيا تطالب بتوسيع اتفاق حبوب البحر الأسود ليشمل منتجات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 04:12 مساءً - العربية.نت .. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا دعت إلى توسيع نطاق الاتفاق الذي يخفف حصار روسيا على صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى، مثل المعادن.
وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا للصحيفة “هذا الاتفاق يتعلق بالأمور اللوجستية وحركة السفن عبر البحر الأسود”.
وتساءل “ما الفرق بين الحبوب وخام الحديد؟”، نقلاً عن .
وسُمح لثلاث سفن تحمل ما مجموعه 58041 طنا من الذرة بمغادرة موانئ أوكرانيا اليوم الجمعة، إذ أجبر هجوم روسي قوات كييف على الانسحاب من أراض في الشرق.
وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية يسمح لها بمغادرة الموانئ منذ بدء الحرب، مغادرة أوديسا يوم الاثنين متجهة إلى لبنان بموجب اتفاق على فتح ممر آمن توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.
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