نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يغلق منخفضا إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 01:08 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس 4 أغسطس ، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ما قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير.

يأتي ذلك نتيجة تزايد حدة القلق بالأسواق من احتمال حدوث ركود اقتصادي هذا العام، وهو الأمر الذي قد يضعف الطلب على الطاقة بشدة.

وفي ختام جلسة اليوم الخميس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بمقدار 2.66 دولار أو 2.75% لتبلغ عند التسوية 94.12 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ 18 فبراير.

وتراجعت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 2.12 دولار أو 2.34% لتبلغ عند التسوية 88.54 دولار للبرميل، وهو أيضا المستوى الأدنى منذ الثاني من فبراير .

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الوقود في الولايات المتحدة لليوم الخمسين على التوالي ليصل متوسط سعر الوقود في البلاد 4.14 دولار للجالون، وفقاً لبيانات الجمعية الأمريكية للسيارات.

ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 67% مقارنة بمتوسط أسعار الوقود قبل شهر، كما أن هذا السعر “4.14 دولار للجالون” يعد أقل بنحو 90 سنتاً من أعلى مستوى قياسي بلغته الأسعار في يونيو ، ورغم هذا، فإن الأسعار لا تزال أعلى بمقدار 1 دولار عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2021.

وتراجعت أسعار الوقود في السوق الأمريكي نتيجة ضعف موسم قيادة السيارات في الصيف بالإضافة إلى القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبرغم تلك الأنباء السلبية، إلا أن النفط لا يزال يتلقى دعماً من الطلب العالمي القوي والذي يلتهم المزيد من المخزونات والقدرات الإنتاجية.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس الأربعاء زيادة مخزون النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وعلاوة على ذلك، وافقت أوبك+ في الاجتماع الذي عقدته الأربعاء 3 أغسطس على رفع إنتاجها من النفط في شهر سبتمبر المقبل بمقدار 100 ألف برميل يومياً، مشددة على أن محدودية الطاقة الفائضة تقتضي استخدامها بحذر شديد استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة مستقبلاً.

رياح معاكسة

كانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل هذا العام، وتزامن الانتعاش المفاجئ في الطلب من أدنى مستوياته إبان جائحة كورونا مع اضطرابات الإمدادات الناجمة عن العقوبات المفروضة على المنتج الرئيسي روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

كما زادت حدة الضغوط على الخام في أعقاب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويحد من الطلب على الوقود.

هذا، وقد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس وحذر من مخاطر الركود.