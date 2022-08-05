- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري الأمريكي يتقلص بشدة والصادرات عند مستوى قياسي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 11:05 صباحاً - – تقلص العجز التجاري في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي، وهو اتجاه قد يعني استمرار التجارة في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن العجز التجاري انخفض بنسبة 6.2 بالمئة إلى 79.6 مليار دولار.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات 1.7 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 260.8 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 0.3 بالمئة إلى 340.4 مليار دولار.
كانت التجارة هي النقطة المضيئة الوحيدة في الاقتصاد في الربع الثاني، إذ أضافت 1.43 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت بمثابة عائق لسبعة أرباع متتالية.
وانكمش الاقتصاد الأمريكي 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجز التجاري الأمريكي يتقلص بشدة والصادرات عند مستوى قياسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.