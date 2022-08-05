العجز التجاري الأمريكي يتقلص بشدة والصادرات عند مستوى قياسي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 11:05 صباحاً - – تقلص العجز التجاري في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي، وهو اتجاه قد يعني استمرار التجارة في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن العجز التجاري انخفض بنسبة 6.2 بالمئة إلى 79.6 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات 1.7 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 260.8 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 0.3 بالمئة إلى 340.4 مليار دولار.

كانت التجارة هي النقطة المضيئة الوحيدة في الاقتصاد في الربع الثاني، إذ أضافت 1.43 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت بمثابة عائق لسبعة أرباع متتالية.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو .