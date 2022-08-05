5.1 مليار دولار زيادة في الإيرادات السياحية لتسجل 8.2 مليار…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - باره عريان _ كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع فائض الميزان الخدمي، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنحو 4.8 مليار دولار، ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، مدفوعا بزيادة الإيرادات السياحية لتسجل نحو 8.2 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.8%.

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ونوه المركزي، في بيان ميزان المدفوعات، إلى أن الإيرادات السياحية تمكنت من تحقيق زيادة قدرها 5.1 مليار دولار، بالرغم من تأثرها سلبيا بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيات منذ اندلاع الأزمة بينهما.

وأضاف أن متحصلات النقل بلغت 7 ملیار دولار ، مقابل 5.5 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9 % لتسجل نحو 5.1 مليار دولار.

23.6 ملیار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% لتسجل نحو 23.6 ملیار دولار خلال النصف الأول من العام 2021/2022.

الصادرات من الغاز الطبيعي ترتفع إلى 5.6 مليار دولار

وأكد المركزي، زيادة فائض الميزان التجاري البترولي بنحو 4 مليار دولار ليسجل نحو 4.1 مليار دولار، مقابل 174.9 مليون دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5.6 مليار دولار، وهو ما يأتي في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصدرة منه، مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.