عجز ميزان دخل الاستثمار يرتفع 27.2% إلى 11.3 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - باره عريان _ كشف البنك المركزي المصري المصري عن العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية، ومنها زيادة عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 27.2% ليسجل نحو 11.3 مليار دولار، مقابل 8.9 مليار دولار بالفترة المناظرة، نظرا لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2.7 مليار دولار لتسجل 11.8 مليار دولار.

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وأوضح المركزي، في بيان ميزان المدفوعات، أن ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار يأتي نتيجة الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذا الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات الأجانب في السندات والأوراق المالية المصرية.

وأشار إلى ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 259.1 مليون دولار لتسجل 579.2 ملیون دولار، مقابل 320.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، وهو ما يأتي نتيجة لارتفاع الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية الأجنبية.

وأكد المركزي، أن حساب المعاملات الجارية” خلال النصف الأول من عام 2021/2022 حقق عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السـلعي بمقدار 3 مليارات دولار، نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية والغير بترولية بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.