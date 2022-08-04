22.5 % ارتفاعا في عجز الميزان التجاري غير البترولي وصولا إلى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 07:12 مساءً - باره عريان _ كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5 % ليصل إلى نحو 37.7 مليار دولار، مقابل نحو 30.7 ملیار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأشار المركزي، في بيان ميزان المدفوعات اليوم، إلى أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 11.7 مليار دولار لتسجل نحو 57.1 مليار دولار.

19.4 مليار دولار حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية

وأوضح أن الزيادة في الواردات تركزت في مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية، والحديد صب زهر، إضافة إلى المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، نظرا لارتفاع الأسعار العالمية، ذلك فضلا عن الأدوية، ومحضرات الصيدلية والشاش والأمصال.

وأكد المركزي، على ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.4 مليار دولار، موضحا أن هذه الزيادة تركزت في السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة ارسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، إلى جانب السـلع نصـف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضـوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.