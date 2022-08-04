مال وأعمال

أرامكو السعودية ترفع سعر بيع نفطها إلى أسيا في سبتمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو السعودية ترفع سعر بيع نفطها إلى أسيا في سبتمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 07:12 مساءً - العربية نت _رفعت شركة أرامكو السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها لمشترين آسيويين في سبتمبر، على الرغم من انخفاض هوامش التكرير.

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وذكرت مصادر مطلعة أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل سبتمبر زاد 50 سنتاً للبرميل مقارنة بأغسطس، بعلاوة قدرها 9.80 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، وهو ما يتجاوز علاوة مايو القياسية السابقة التي بلغت 9.35 دولار للبرميل.

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وجاءت زيادة أرامكو السعودية أقل من توقعات السوق بارتفاع يتراوح بين 70 سنتاً ودولار واحد للبرميل.

وتراجعت هوامش الربح في مصافي التكرير الآسيوية التي تعالج خام دبي بنسبة تصل إلى 96% في يوليو، متأثرة باحتمال حدوث ركود في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الوقود.

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من جهة أخرى، تماسكت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الخميس إذ وازنت السوق بين قلة الإمدادات ومخاوف الطلب، بعد زيادة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية دفعت الأسعار إلى أدنى مستوى في عدة أشهر في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً أو 0.37% إلى 97.14 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 0.47% إلى 91.09 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وجاء ذلك في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية كما زادت مخزونات البنزين، التي تعد مؤشراً على الطلب، على نحو غير متوقع مع تباطؤ الطلب، وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وزاد فتور السوق بعد قرار لتكتل أوبك+ أمس الأربعاء بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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