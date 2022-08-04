نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرقابة على الصادرات تستقبل أكثر من 46 ألف رسالة جمركية خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 06:11 مساءً - كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، بشأن مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير – يونيو) أن الهيئة استقبلت 46 ألف و904 رسالة منها 31 ألف و548 رسالة صناعية و15 ألف و356 رسالة غير صناعية.

عصام النجار: إصدار 189 ألف و978 شهادة منشأ و14 شهادة بيع حر لشركات مصدرة لتونس والمغرب والكويت والجزائر

وقال المهندس عصام النجار ، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، إن عدد الرسائل الصناعية المقبولة بلغ 29 ألف و844 رسالة في حين بلغ عدد الرسائل الصناعية المرفوضة 1704 رسالة، مشيراً إلى أن عدد الرسائل غير الصناعية المقبولة بلغ 14 ألف و943 رسالة، بينما بلغ عدد الرسائل غير الصناعية المرفوضة 413 رسالة.

فحص 105 ألف و685 عينة غذائية وكيمائية وصناعية

وأوضح النجار أن معامل الهيئة فحصت خلال الفترة محل التقرير 105 ألف و685 رسالة منها 7767 عينة غذائية و45 ألف و616 عينة كيمائية و47 ألف و161 عينة صناعية و5141 عينة تعاقد.

وأشار إلى أنه وفقاً لتكليفات وزيرة التجارة والصناعة للهيئة بإصدار شهادات البيع الحر للمنتجات المصدرة فقد أصدرت الهيئة عدد 14 شهادة لشركات مصرية مصدرة لتونس والمغرب والكويت والجزائر.

وأوضح النجار أن الهيئة أصدرت خلال الفترة محل التقرير 189 ألف و978 شهادة منشأ، طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة باتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم وذلك لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية للصادرات المصرية.

ولفت رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، فيما يتعلق بالتسجيلات التجارية، إلى استخراج 12 ألف و974 سجل قيد جديد وتجديد وإضافة، تضمنت 3566 سجل مستوردين و3497 سجل مصدرين و871 سجل وكلاء تجاريين ومكاتب أجنبية و3934 سجل مستلزمات إنتاج و787 سجل سمسرة عقارية و319 سجل دعاية وإعلان.

وتابع النجار بشأن خدمة المواطنين والعملاء، أن الهيئة تلقت 24 ألف اتصالاً وردت على 240 استفسار على خدمة أسال ونحن نجيب استقبل بموقع الهيئة الإلكتروني والذي تخطى عدد زائريه 151 ألف، كما تم اصدار 15 ألف و168 تقريراً لخدمة جمهور المتعاملين ومتخذي القرار.

ولفت إلى أن الرقابة على الصادرات والواردات انشأت وحدة تسهيل عمل المصدرين لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين ، في إطار جهود الهيئة لدعم المبادرة الرئاسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

ونوه النجار أن مركز تدريب الهيئة قام بتدريب 1033 متدرب في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة وبرامج الايزو، مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة محل التقرير افتتاح مبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة وتوقيع بروتوكولي تعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وغرفة الصناعات الكيماوية.

وأضاف أنه يتم تمديد الاعتماد لوحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات ليشمل البلاستيك القابل للتحلل ومنتجات البطاريات الكهربائية والمنظفات والورق والكرتون، وفقاً للائحة الفنية السعودية حيث أن الوحدة مسجلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومدرجة على منصة سابر كجهة تقييم مطابقة مقبولة لدى المملكة العربية السعودية.