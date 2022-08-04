الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى فرض ضريبة على شركات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:11 مساءً - وكالات – هاجم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء شركات النفط والغاز “الجشعة” وداعميها الماليين وحث الحكومات حول العالم على “فرض ضريبة على هذه الأرباح الباهظة” لدعم الفقراء.

وأبلغ جوتيريش الصحفيين: “من غير الأخلاقي أن تحقق شركات النفط والغاز أرباحا قياسية من أزمة الطاقة هذه على حساب معاناة الناس والمجتمعات الأكثر فقرا، وبتكلفة فادحة للمناخ.”

قال: “أرى بالفعل إشارات تحذير من موجة اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية لن ينجو منها أي بلد”، وفق .

وقد تكلف صفقة الإنفاق على المناخ التي أعلن عنها الأسبوع الماضي زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور جو مانشين صناعة النفط 25 مليار دولار كضرائب جديدة.

وسيعيد ويزيد التشريع، الذي قد يحصل على تصويت في مجلس الشيوخ في أقرب وقت الأسبوع المقبل، الضريبة التي طال أمدها على المنتجات البترولية الخام والمستوردة إلى 16.4 سنت للغالون، وفقاً لملخص للخطة صدر يوم الأحد من قبل لجنة الضرائب في مجلس الشيوخ.

كما أن اقتراحا مماثلا أدرج في قانون إعادة البناء بشكل أفضل الذي أقره مجلس النواب، كان سيجمع ما يقرب من 25 مليار دولار على مدى فترة 10 سنوات، وفقاً لتقدير الكونجرس.