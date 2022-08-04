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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزون الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:11 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985.
وأظهرت بيانات من الإدارة الحكومية أيضا أن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت حوالي 1.2 مليون برميل يوميا على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو إلى 7.3 مليون برميل، أعلى مستوى منذ يوليو 2020.
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