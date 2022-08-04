مال وأعمال

مخزون الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزون الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:11 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985.

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وأظهرت بيانات من الإدارة الحكومية أيضا أن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت حوالي 1.2 مليون برميل يوميا على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو إلى 7.3 مليون برميل، أعلى مستوى منذ يوليو 2020.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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