انت الان تتابع خبر دعوة مهمة لمشاهير السوشال ميديا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فريقا من موظفيها لتوفيق الاوضاع القانونية لـ "مشاهير السوشال ميديا" والأشخاص الذين يحققون ايرادات مالية خاضعة لقانون الضريبة من نشاطاتهم على هذه المواقع، وذلك بتقديم الاقرارات الضريبة عن دخولهم المتحققة من انشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المترتبة عليهم، وقفغ بيان صحفي للدائرة، الخميس.



ووفقا للبيان، فإن مجموعة من هؤلاء النشطاء راجعوا الدائرة لتوفيق اوضاعهم قانونيا وتقديم الاقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب.



وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشيال ميديا أو أي شخص يحصل او يحقق إيراد منها فهو خاضع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل او قانون الضريبة العامة على المبيعات.



ودعت الدائرة النشطاء والمشاهير والمؤثرين واليوتيوبرز وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الالعاب ونشطاء الترويج والخدمات الاعلانية اواي اشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة بجميع انواعها الى ضرورة المبادرة طوعيا لمراجعة الدائرة والاعلان عن دخولهم من هذا النشاط تجنبا لتعرضهم للغرامات وللاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل طوعيا.



يذكر أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تنص على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص او يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء.



وبينت الدائرة إن جميع مشاهير السوشيال ميديا، الذين ينطبق عليهم حد التسجيل في ضريبة المبيعات ، يجب عليهم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات ، واعلان ايراداتهم عن جميع أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ونشاطاتها ، وكذلك من جميع القنوات والانشطة على الشيكة العنكبوتية التي تحقق لهم إيرادات مالية خاضعة للقانون .



وحثت الدائرة النشطاء كافة على جميع انواعهم لتوفيق اوضاعم الضريبية والمبادرة لتقديم اقراراتهم الضريبية وفي حال حاجتهم للمساعدة بامكانهم مراجعة الفريق المخصص لذلك في الدائرة والمجال مفتوح لمراجعتهم طوعيا حتى بداية تشرين اول القادم ، حيث ستقوم الدائرة بعدها باتخاذ الإجراء القانونية بحق المتخلفين منهم.

