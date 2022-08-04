انت الان تتابع خبر وزارة الطاقة تكشف عن إيرادات فلس الريف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت إيرادات فلس الريف نحو 17 مليون دينار العام الماضي، وفق مدير الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، زياد السعايدة، الأربعاء.



وأضاف السعايدة، أن مشاريع فلس الريف تمول من خلال موازنة الدولة والوزارة بسياستها تضع 3-4 الاف مستفيد سنويا حتى يستفيد من أنظمة طاقة شمسية، ومن الممكن أن يصل عدد المستفيدين إلى نحو 5 آلاف.وأشار، إلى أن مبادرة تركيب أنظمة طاقة شمسية مستمرة، حيث إنّ بدأت الوزارة بتركيب أنظمة طاقة شمسية للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية منذ 2019، وتقسمت المبادرة إلى مراحل؛ المرحلة الأولى كانت تقريبا 2200 منزلا، المرحلة الثانية نحو 3300 منزل،ا والمرحلة الثالثة 1500 منزلا، ما مجموعه نحو 7 الاف مستفيد.



ودعا السعايدة، المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بالتسجيل والاستفادة من أنظمة الطاقة الشمسية، حيث إنّ تركيب الأنظمة يزيل عبء فواتير الكهرباء على المشترك.





وأطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المرحلة الرابعة من مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية لخدمة 800 أسرة ومن منتفعي صندوق المعونة في محافظات إربد وجرش وعجلون، بكلفة تقديرية تبلغ 800 ألف دينار.



وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريح صحفي الأربعاء، إن هذه المرحلة متوقع أن تنتهي خلال النصف الثاني من العام المقبل، تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة.



وأوضح أن تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية على حساب فلس الريف من شأنه تخفيف قيمة الفاتورة الشهرية المترتبة على المستفيدين.