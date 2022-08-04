انت الان تتابع خبر. ديوان المحاسبة والنزاهة يوكدان حفاظهم على المال العام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اطلع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، على آليات وإجراءات عمل الديوان لضمان استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة والجهات الشريكة، وتنفيذا لبرامج مشروع التوأمة القائم في مجال دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.



وأكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، خلال زيارته الأربعاء، ديوان المحاسبة، أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمحاربة الفساد وطرق الوقاية منه لجماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.وأشار إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين ديوان المحاسبة والهيئة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تعزيز النزاهة والمساعدة في التحقيق وكشف حالات التلاعب بالمال العام وحالات الفساد ومكافحتها والوقاية منها.



وبيّن حداد آلية احتساب الوفر الذي بلغ 69 مليون دينار العام الماضي، موضحاً أن الديوان يقوم بتقييم وحدات الرقابة الداخلية باعتبارها خط الدفاع الأول.



وأشاد بنتائج هذا التعاون وتحويل عدد كبير من مخرجات الديوان الرقابية إلى الهيئة من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة تقارير واستيضاحات الديوان الذي يتوفر لدى هيئته ضابطة عدلية.



وأشاد حجازي، من جهته، بالمستوى العالي من التنسيق والتعاون والدور التكاملي بين الفريقين للحفاظ على المال العام.



وأشار إلى التعاون المعلوماتي بين كلا الجانبين، منوها إلى استعانة الهيئة بخبرة ديوان المحاسبة في بعض القضايا الخاصة.