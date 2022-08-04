انت الان تتابع خبر أوبك+ تتفق على زيادة انتاج النفط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافقت مجموعة أوبك+، على زيادة أهداف إنتاج النفط لشهر أيلول/سبتمبر بواقع 100 ألف برميل يوميا، وفق مصدر من اوبك.



وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف الأربعاء لتعوض خسائرها في وقت سابق، بعد اتفاق مجموعة أوبك+ المنتجة للخام على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، مما يبدد آمال الولايات المتحدة في زيادة كبيرة في المعروض.وزادت عقود خام برنت الآجلة 78 سنتا أو 0.8% إلى 101.32 دولار للبرميل الساعة 1150 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1% إلى 95.36 دولار للبرميل.



وأظهرت وثيقة أن وزراء أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، يتجهون للاتفاق على زيادة طفيفة في الإنتاج، تعادل نحو 0.1% فقط من الطلب العالمي على النفط.



وطلبت الولايات المتحدة من المنظمة زيادة الإنتاج، غير أن الطاقة الفائضة محدودة وقد تحجم السعودية عن زيادة الإنتاج على حساب روسيا الشريكة في أوبك+، والتي تعرضت لعقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا.



وقال ثلاثة مندوبين من أوبك+ لرويترز قبل الاجتماع إن المجموعة قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.



في غضون ذلك، أظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 تموز/يوليو. وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بنحو 350 ألف برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.