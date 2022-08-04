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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا: الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى مستويات ما قبل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - – قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة روسيا-24 التلفزيونية الحكومية إن الطلب العالمي على النفط انتعش تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك بعد أن اتفق أعضاء تكتل أوبك+ على زيادة الإنتاج المستهدف بشكل طفيف الشهر المقبل.
وأضاف نوفاك أن الشكوك لا تزال تكتنف السلاسل اللوجستية مع احتمال تفشي موجات جديدة من جائحة كوفيد-19، وقال إن روسيا والسعودية، وهما لاعبان رئيسيان في اتفاق تنسيق إنتاج النفط، تخططان لعقد اجتماع حكومي في أكتوبر.
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