السيسي يوجه بزيادة اعتماد مشروعات النقل على المكونات المصنعة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليا والمطابقة للمواصفات العالمية، وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص، أخذا في الاعتبار ما تمثله منظومة النقل من مكون جوهري للنهوض بالبنية الأساسية للدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل؛ لاستعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذي لمراحلها الإنشائية.

وعرض الفريق كامل الوزير، في هذا الإطار، جهود التطوير والتحديث المتواصل في منظومة النقل العام بعناصرها كافة على امتداد الجمهورية، على المستوى التنفيذي والإنشائي، وكذلك المراحل المستقبلية لمختلف المشروعات، فضلاً عن توفير الموارد التمويلية.

كما استعرض أبرز مشروعات قطاع النقل في مدينة شرم الشيخ، خاصةً تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لدعم امكانات المدينة السياحية، فضلاً عن التطوير الجاري بمطار شرم الشيخ من مرافق رئيسية وممرات الطائرات، في إطار التطوير الشامل للمدينة استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء جميع أعمال التطوير لمرافق المدينة؛ تجهيزا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية.

كما استعرض الاجتماع أيضا خطط وزارة النقل لتحقيق الاستفادة المثلى من قطع الأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة، خاصةً في منطقة شرق القاهرة، وذلك بتحويلها إلى أنشطة خدمية وتنموية وتجارية، إلى جانب إقامة مباني خاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية.