السيسي يوجه بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية؛ لدعم ومساندة النشاط المجتمعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك تزامنا مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني، وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال تقديم جميع المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزءا أساسيا من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الانتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين فى نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض نشاط التحالف الوطني، منذ انطلاقة فقط مطلع العام الحالي والذي يتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واستعرض الاجتماع جهود التحالف الوطني في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية في إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة لخدمة الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره للنشاط الاجتماعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يضم “أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الجمهورية”.