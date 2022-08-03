مخزونات النفط الأمريكية تزيد 4.5 مليون برميل في أسبوع

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 08:06 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون نواتج التقطير.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام صعدت 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو إلى 426.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزون النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زاد بمقدار 926 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات البنزين حوالي 200 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 225.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.6 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 مليون برميل إلى 109.3 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها مليون برميل.

وقفز صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 2.21 مليون برميل يوميا إلى 3.83 مليون برميل يوميا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985.

وأظهرت بيانات من الإدارة الحكومية أيضا أن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت حوالي 1.2 مليون برميل يوميا على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو إلى 7.3 مليون برميل، أعلى مستوى منذ يوليو 2020.