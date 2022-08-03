- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك+ ترفع إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 07:09 مساءً - سي ان بي سي _ وافقت منظمة أوبك+ في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء، على رفع إنتاجها من النفط في سشهر سبتمبر المقبل بمقدار 100 ألف برميل يومياً، مشددة على أن محدودية الطاقة الفائضة تقتضي استخدامها بحذر شديد استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة مستقبلاً.
وأشار التكتل في بيانه الختامي إلى أن عدم كفاية الاستثمارات ستؤثر على توفر معروض نفطي كاف لسد الطلب المتنامي لما بعد 2023.
بعد إقرار “أوبك+” زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا، وصف محللون هذا القرار بأنه إهانة للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد زيارته للسعودية الشهر الماضي لإقناع المملكة بضخ المزيد لمساعدة الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
تأتي الزيادة، التي تعادل 86 ثانية من الطلب العالمي على النفط، بعد أسابيع من التكهنات بأن رحلة “بايدن” إلى الشرق الأوسط ستجلب المزيد من النفط.
وكانت “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا قد زادوا الإنتاج في السابق بما يتراوح بين 430 ألف و650 ألف برميل يوميا في الشهر رغم أنهم يجاهدون لتحقيق الأهداف الكاملة لأن معظم الأعضاء استنفدوا بالفعل إمكاناتهم الإنتاجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوبك+ ترفع إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.