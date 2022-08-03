أوبك+ ترفع إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 07:09 مساءً - سي ان بي سي _ وافقت منظمة أوبك+ في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء، على رفع إنتاجها من النفط في سشهر سبتمبر المقبل بمقدار 100 ألف برميل يومياً، مشددة على أن محدودية الطاقة الفائضة تقتضي استخدامها بحذر شديد استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة مستقبلاً.

وأشار التكتل في بيانه الختامي إلى أن عدم كفاية الاستثمارات ستؤثر على توفر معروض نفطي كاف لسد الطلب المتنامي لما بعد 2023.

بعد إقرار “أوبك+” زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا، وصف محللون هذا القرار بأنه إهانة للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد زيارته للسعودية الشهر الماضي لإقناع المملكة بضخ المزيد لمساعدة الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

تأتي الزيادة، التي تعادل 86 ثانية من الطلب العالمي على النفط، بعد أسابيع من التكهنات بأن رحلة “بايدن” إلى الشرق الأوسط ستجلب المزيد من النفط.

وكانت “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا قد زادوا الإنتاج في السابق بما يتراوح بين 430 ألف و650 ألف برميل يوميا في الشهر رغم أنهم يجاهدون لتحقيق الأهداف الكاملة لأن معظم الأعضاء استنفدوا بالفعل إمكاناتهم الإنتاجية.