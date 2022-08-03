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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة قناة السويس: نخطط لإدراج 3 شركات في البورصة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 07:09 مساءً - العربية نت _ قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تفكر بإدراج 3 شركات في البورصة المصرية مع نهاية العام الحالي.
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وأضاف ربيع في مقابلة مع “العربية”: “لا نفكر حاليا في فرض أي رسوم إضافية لعبور القناة”.
من جهة أخري، أعلن الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، أمس الثلاثاء، تسجيل إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 ، أرقامًا قياسية جديدة، محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن، مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 مليون دولار.
وأوضح ربيع أن حركة الملاحة بهيئة قناة السويس خلال شهر يوليو 2022 شهدت عبور 2103 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 25.9%.
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