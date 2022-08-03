مد أجل مناقصة إدارة وتشغيل شركة محطات شحن السيارات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 07:09 مساءً - رنا ممدوح _ عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مؤسسي شركة مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية، بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وباسل الحيني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين ، وممثلي مجموعة حسن علام القابضة.

وتناول الاجتماع متابعة الإجراءات النهائية لتأسيس الشركة، وكذلك مستجدات المناقصة المطروحة بين الشركات المؤهلة للقيام بتشغيل وإدارة والمساهمة في رأس مال شركة “مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية”، والتي تقرر مد أجلها حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 لتلقي عروض الشركات.

وتهدف شركة مصر لمحطات شحن السيارات الكهربائية إلى إنشاء وتشغيل 3000 شاحن مزدوج كمرحلة أولى خلال 18 شهرًا تغطي كافة الطرق السريعة ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وستقوم الشركة الفائزة بالمناقصة، بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لاختيار مواقع المحطات من قائمة مبدئية ضمت أكثر من 2000 موقع.

ويساهم في رأسمال شركة محطات الشحن كلا من صندوق مصر السيادي ومجموعة مصر القابضة للتأمين بنسبة 30% لكل منها، و 20% لإحدى شركات مجموعة حسن علام، برأسمال 120 مليون جنيه يتم زيادته بعد اختيار الشريك الفني إلى 150 مليون جنيه.