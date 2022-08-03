أسعار الذهب المحلية تستقر وعيار 21 يسجل 1029 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تستقر وعيار 21 يسجل 1029 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ثبات الأوقية بالبورصة العالمية.
وكانت أسعار الذهب بالسوق العالمية قد تراجعت في ختام تعاملات أمس، لنحو 1762 دولارًا.
كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 محليا لمستوى 1029 جنيهًا، مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية والقلق بشأن الاقتصاد العالمي وتنامي التوترات العالمية تزامنا مع وصول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان في زيارة أشعلت التوترات مع الصين.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 سجل مستوى 1029 جنيهًا.
وأضاف أن حقق عيار 24 سعر 1176 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 882 جنيهًا، وعيار 14 نحو 686 جنيهًا، والجنيه الذهب لامس 8232 جنيهًا.
وفي سياق متصل، تزداد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل، كما يظل احتمال رفع الفائدة 75 نقطة أساس خيارًا مطروحًا، وذلك للحد من التباطؤ الاقتصادي ومعدلات التضخم.
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