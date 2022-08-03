مال وأعمال

أسعار الذهب المحلية تستقر وعيار 21 يسجل 1029 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تستقر وعيار 21 يسجل 1029 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ثبات الأوقية بالبورصة العالمية.

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وكانت أسعار الذهب بالسوق العالمية قد تراجعت في ختام تعاملات أمس، لنحو 1762 دولارًا.

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كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 محليا لمستوى 1029 جنيهًا، مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية والقلق بشأن الاقتصاد العالمي وتنامي التوترات العالمية تزامنا مع وصول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان في زيارة أشعلت التوترات مع الصين.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 سجل مستوى 1029 جنيهًا.

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وأضاف أن حقق عيار 24 سعر 1176 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 882 جنيهًا، وعيار 14 نحو 686 جنيهًا، والجنيه الذهب لامس 8232 جنيهًا.

وفي سياق متصل، تزداد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل، كما يظل احتمال رفع الفائدة 75 نقطة أساس خيارًا مطروحًا، وذلك للحد من التباطؤ الاقتصادي ومعدلات التضخم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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