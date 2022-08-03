أوبك: التعافي على الطلب مستمر لكن بوتيرة أقل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:11 مساءً - _ قال هيثم الغيص ، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، للتلفزيون الجزائري قبيل اجتماع أوبك ، اليوم الأربعاء ، إن التعافي على الطلب على النفط مستمر لكن قد يكون بوتيرة أقل عن بداية العام والعام الماضي.

وأضاف الغيص في تصريحات للقناة الإخبارية الجزائرية، مساء الثلاثاء: “لا زلنا نشهد زيادة الطلب على النفط بشكل مطرد وبشكل مميز مقارنة بالفترة التي مرت علينا في جائحة كورونا في العامين 2020 و2021”.

وتابع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): “كان هناك تعاف بعد الجائحة ومازلنا نشهد تعافيا في الطلب بالرغم من انخفاض الوتيرة نسبيًا”.