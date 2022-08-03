وزير البترول يبحث زيادة استثمارات إكسون موبيل العالمية في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:11 مساءً - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من شركة إكسون موبيل العالمية ، برئاسة هوجو ديتري الرئيس الاقليمي لتسويق ومبيعات الوقود بالتجزئة فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم بحث برامج الشركة العالمية لزيادة استثماراتها وتطوير أنشطتها في مجال تسويق وتوزيع الوقود بمصر .

حضر اللقاء المحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وعمرو أبوعيطة رئيس إكسون موبيل مصر وشريف سراج الدين نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب ويوسف حافظ مدير عام العلاقات الحكومية والخارجية بالشركة .

وأكد وزير البترول أن إكسون موبيل شريك عالمي مهم لمصر وذو ريادة في تقديم انشطة تسويق وتوزيع الوقود بالسوق المحلي بمقاييس عالمية ، مشيداً بالاهتمام الكبير من الشركة بتعزيز أنشطتها واستثماراتها في مصر والتطوير المستمر لتلبية احتياجات المستهلكين.

وتابع الملا مع وفد إكسون موبيل خلال اللقاء برنامجها الحالى للتوسع فى إقامة محطات خدمة وتموين السيارات التي تحمل العلامة التجارية موبيلMobil حيث سيتم تشغيل محطات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة ، كما تابع الوزير التعاون الجاري مع الشركة من أجل إتاحة خدمة التموين بالغاز الطبيعي للسيارات في جزء من محطات موبيل بالتعاون مع شركتي غازتك وكارجاس تنفيذا لخطة الانتشار السريع لهذه الخدمة تيسيراً علي مستخدميها .

ومن جانبه أكد الرئيس الإقليمي لتسويق ومبيعات الوقود لشركة إكسون موبيل، أن مصر سوق مهم للشركة ، معرباً عن اهتمام الشركة بزيادة حجم أنشطتها واستثماراتها في مختلف مجالات تسويق ومبيعات المنتجات البترولية في مصر .

وتطرق اللقاء إلى استعراض أعمال الشركة العالمية لتنفيذ برنامج البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط بعد قيام الشركة الأكبر عالمياً في صناعة البترول والغاز بضخ استثمارات لأول مرة فى مصر في مجالات البحث والاستكشاف.

كما أعربت الشركة العالمية خلال اللقاء عن استعدادها لبحث التعاون المشترك مع مصر خلال مؤتمر cop 27 الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم تنفيذاً لسياسات الاستدامة البيئية.