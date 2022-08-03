انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022: الحديد نزل جامد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 حالة من الانخفاض في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، حيث سجلت تراجعا مع بداية الشهر الماضي تراوح بين 500 و550 جنيها للطن

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17797.78 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو 308.83 جنيه.

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 17670 جنيها للطن – تسليم أرض المصنع بعد 18186 الأسبوع قبل الماضي

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 18.070 جنيه للطن.

4- وصل سعر طن حديد العتال إلي 17.800 جنيه للطن.

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1340 جنيها للطن بعد 1370 جنيها الأسبوع الماضي

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن