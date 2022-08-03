انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022: الكابوريا بـ130 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3 أغسطس من عام 2022 حالة من الانخفاض النسبي في سوق العبور الذي يوجد فيه العديد من الأنواع المختلفة، حيث لم تخلف عن أسعار أمس الثلاثاء بشكل كبير.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 35 جنيها.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 30 جنيها.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 76 جنيهاً.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي 120 جنيهاً.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 130 جنيها.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 255 جنيها.

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 140 جنيها .

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.