انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء : الفراخ زادت أكثر من 4 جنيهات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022 تباينت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 36.19 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 54.4 جنيه، بزيادة 85 قرشًا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 46.38 جنيه، بزيادة 4.12 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الأربعاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:30 بيضة”: 69.52 جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 69.52 جنيه

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 71.76 جنيه، بتراجع 96 قرشًا