انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء : الأصفر وقع من فوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1032 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 650 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 866 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 1032 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1166 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8080 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1772.5 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه